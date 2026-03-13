ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب جوزيبي سينيجاليا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كومو وروما ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية، حيث توقف رصيد الجيلاروسي عند النقطة 51 وخسر مركزه الرابع بعدما هُزم في الجولة السابقة على يد جنوى بهدفين مقابل هدف، ولا بديل للذئاب سوى للظفر بالثلاثة نقاط القادمة لاستعادة مركزه الرابع من جديد.

على الجانب الأخر استفاد كومو من خسارة روما واستطاع أن يخطف منه المركز الرابع بفارق الأهداف بعد أن أنتصر على كالياري في الجولة السابقة، ويُقدم الفريق حتى الأن أداءً أكثر من رائع، ولذا من المتوقع أن يكون اللقاء قوي وخارج الحسابات.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة كومو وروما في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 15 مارس 2026، على استاد جوزيبي سينيجاليا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كومو ضد روما

كوموHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestروما
1
جان بوتيز
14
جاكوبو رامون
18
ألبرتو مورينو
77
إيغناس فان دير بريمت
2
مارك اوليفييه كيمب
6
ماكسينس كاكيريت
10
نيكو باز
20
مارتن باتورينا
33
لوكاس دا كونها
17
خيسوس رودريجيز
11
أناستاسيوس دوفيكاس
99
ميل سفيلار
23
جيانلوكا مانشيني
4
بريان كريستانتي
19
زكي شيليك
17
كواديو كونيه
20
L. Venturino
12
كوستاس تسيميكاس
7
لورينزو بيليجريني
2
ديفين رينش
61
نيكولو بيسيلي
14
دونيايل مالين

3-4-2-1

روماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيسك فابريجاس

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

نتائج كومو وروما في المباريات الأخيرة

كومو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات كومو وروما الأخيرة

كومو

آخر 5 مباريات

روما

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب كومو وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

