يستضيف ملعب سكوتس ميركل جرو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026.

إنتر ميامي تأهل إلى المرحلة الإقصائية في المركز الثاني عن مجموعة الشرق برصيد 60 نقطة.

وتُقام مرحلة دور الـ 16 بنظام أفضل من ثلاثة، أي أنّه في حال فاز كل فريق في مواجهة بالذهاب والإياب، فإن مباراة ثالثة تحسم المتأهل، وقد خسر ميامي ذهابا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب نو.

ونرصد لكم في السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026، والقنوات الناقلة.

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متى موعد مباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026 2026؟

موعد مباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026، هو صباح السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب سكوتس ميركل جرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة صباحًا (04:00) بتوقيت السعودية، الخامسة صباحا (05:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - 1/8 27 نوفمبر 2026 - 20:00 لوور دوت كوم فليد

ما القنوات الناقلة لمباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026؟

لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي، لكن يمكن متابعة البث المباشر لمباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026.

كيف تشاهد مباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت عن طريق تطبيق Apple TV، وهي الطريق الوحيدة، إذ لا تمتلك أي قناة عربية حقوق متابعة الدوري الأمريكي.

التشكيل المتوقع لمباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في إياب دور الـ 16 من الدوري الأمريكي 2026 2026

نتائج كولومبوس كرو وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كولومبوس كرو وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة