ما القنوات الناقلة لمباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الأمريكي
team-logoكولورادو رابيدز
إمباور فيلد
team-logoإنتر ميامي
أحمد مجدي

القنوات الناقلة
إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
يحل إنتر ميامي ضيفًا على كولورادو رابيدز، السبت بملعب إمباور، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي المواصلة بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوس كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم السبت 18 أبريل على ملعب إمباور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، الثانية عشرة والنصف بعد منتصف ليل الأحد بتوقيت الإمارات.

crest
ما القنوات الناقلة لمباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة  ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.


نتائج كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

كولورادو رابيدز
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

إنتر ميامي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات كولورادو رابيدز وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

كولورادو رابيدز

المباراة الأخيرة

إنتر ميامي

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

2

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1
