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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoكريستال بالاس
سيلهرست بارك
team-logoليفربول
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أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كريستال بالاس ضد ليفربول
كريستال بالاس
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
إنجلترا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سيلهرست بارك مواجهة قوية تجمع بين كريستال بالاس وليفربول، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 هو الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب سيلهرست بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساء (17:00) مساء بتوقيت السعودية، السادسة (18:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
سيلهرست بارك
المباريات التالية
بالاس

بالاس

الدوري الإنجليزي الممتاز

08 نوفمبر 2026

ليفربول

ليفربول

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

علي سعيد الكعبي

كيف تشاهد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027

التشكيلات المحتملة كريستال بالاس ضد ليفربول

3-4-2-1
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
التشكيل
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
دين هندرسوندين هندرسونكريس ريتشاردزكريس ريتشاردزأكسيل ديساسيأكسيل ديساسيJ. CanvotJ. Canvotتيريك ميتشلتيريك ميتشلكوينتن تيمبيركوينتن تيمبيرادم وارتونادم وارتونيريمي بينويريمي بينوأوسكار مينجويزاأوسكار مينجويزادايتشي كامادادايتشي كامادايورجن ستراند لارسنيورجن ستراند لارسنأليسون بيكرأليسون بيكرفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهرونالد أراوخورونالد أراوخوميلوس كيركيزميلوس كيركيزأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيركودي جاكبوكودي جاكبوبرادلي باركولابرادلي باركولاتري نيونيتري نيونيفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزأليكسندر إيساكأليكسندر إيساك
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
3-4-2-1
كريستال بالاس

التشكيلة الأساسية

ليفربول

المدرب

  • بيير ساج
  • أندوني إيراولا

نتائج كريستال بالاس وليفربول في المباريات الأخيرة

بالاس

بالاس - المستوى

بشكتاش
ت2-2
نيوكاسل
خ0-2
فولهام
ف0-1
توتنهام
خ2-0
هوفنهايم
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

فياريال
ف4-3
برايتون
ف2-0
تشيلسي
ف1-1
آرسنال
خ0-1
فنربخشه
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات كريستال بالاس وليفربول في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

كريستال بالاستعادلليفربول
3
1
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
3
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
0
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
3
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
انتهت
الدرع الخيرية
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
9الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2026-2027

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
10901155+1027
ف
ف
ف
ف
ف
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
107032012+821
خ
خ
خ
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
9612247+1719
ف
خ
ف
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
95131915+416
ف
خ
ف
ف
خ
5
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
104421210+216
ف
ف
خ
خ
ت
6
ليفربولليفربولليفربول
9432119+215
خ
ف
ف
خ
ف
7
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
9351169+714
ف
ت
خ
ت
ف
8
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
10352108+214
ف
خ
ت
ت
خ
9
بورنموثبورنموثبورنموث
93331413+112
ف
ف
ف
خ
خ
10
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
103341011-112
خ
ف
ف
ف
ت
11
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
103341316-312
ت
خ
ف
خ
خ
12
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
93331013-312
ت
ف
ف
ت
ف
13
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
102531111011
خ
ت
ت
خ
ت
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
93241418-411
ت
ت
خ
ف
خ
15
فولهامفولهامفولهام
102441012-210
ت
ت
ف
ف
خ
16
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
10235812-49
ف
خ
ت
خ
خ
17
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
103071019-99
خ
ف
خ
خ
ف
18
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
19
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
9216921-127
خ
خ
خ
ف
ت
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
9126717-105
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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