ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب "ريد بول أرينا" مباراة الموسم في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الأوروبي وهي المباراة النهائية التي تجمع كلًا من كريستال بالاس ورايو فاييكانو.

رايو فاييكانو أطاح بفريق ستراسبورج الفرنسي في نصف النهائي، بينما تأهل كريستال بالاس على حساب شاختار.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026؟

موعد مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026، هو الأربعاء 27 مايو 2026، على ملعب ريد بول أرينا الخاص بنادي لايبزيج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الأوروبي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق محمد بركات.

كيف تشاهد مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة كريستال بالاس ورايو فاييكانو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025-2026

التشكيلات المحتملة كريستال بالاس ضد رايو فاليكانو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب أوليفر جلاسنر التشكيل المتوقع البدلاء المدرب إنيغو بيريز

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

