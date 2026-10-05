ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد بولجود مواجهة قوية تجمع بين كرواتيا وإسبانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتدخل إسبانيا المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظت على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الـ41 على التوالي، محققة الفوز في آخر 10 مواجهات لها.

كما يتصدر المنتخب الإسباني مجموعته في دوري الأمم الأوروبية بالعلامة الكاملة، بعدما حصد ثلاثة انتصارات من أصل ثلاث مباريات.

وواصل منتخب "لا روخا" عروضه القوية في الجولة الماضية، عندما تفوق على التشيك بنتيجة 3-1، في مباراة فرض خلالها أفضليته، وسجل أهدافه كل من لامين يامال ورودري وميكيل ميرينو.

في المقابل، تعيش كرواتيا فترة صعبة، بعدما تلقت هزيمة تاريخية أمام إنجلترا بنتيجة 7-0، وجاءت هذه الهزيمة الثقيلة لتكون الثانية على التوالي، ليجد المنتخب نفسه في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

وتزداد صعوبة المواجهة بالنسبة لكرواتيا، بعدما تعرضت لخسارة قاسية بنتيجة 4-1 أمام إسبانيا في لقاء الجولة الثانية، وهي نتيجة لن تمنح أصحاب الأرض الكثير من الثقة قبل المواجهة الجديدة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 على استاد بولجود.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 6 أكتوبر 2026 - 14:45 Stadion Poljud





ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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من معلق مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.









beIN SPORTS HD 1 حفيظ دراجي





التشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج كرواتيا وإسبانيا في المباريات الأخيرة









تاريخ مواجهات كرواتيا وإسبانيا في المباريات الأخيرة









ترتيب كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 إسبانيا إسبانيا 3 3 0 0 10 4 +6 9 ف ف ف 2 إنجلترا إنجلترا 3 2 0 1 11 3 +8 6 ف ف خ 3 كرواتيا كرواتيا 3 1 0 2 3 12 -9 3 خ خ ف 4 تشيكيا تشيكيا 3 0 0 3 2 7 -5 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



