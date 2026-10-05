هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoكرواتيا
Stadion Poljud
team-logoإسبانيا
شاهد على beIN SPORTS 1
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا
تشيكيا
كرواتيا ضد إسبانيا
كرواتيا
إسبانيا
التشيك
كرواتيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن استاد بولجود مواجهة قوية تجمع بين كرواتيا وإسبانيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتدخل إسبانيا المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حافظت على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة الـ41 على التوالي، محققة الفوز في آخر 10 مواجهات لها.

كما يتصدر المنتخب الإسباني مجموعته في دوري الأمم الأوروبية بالعلامة الكاملة، بعدما حصد ثلاثة انتصارات من أصل ثلاث مباريات.

وواصل منتخب "لا روخا" عروضه القوية في الجولة الماضية، عندما تفوق على التشيك بنتيجة 3-1، في مباراة فرض خلالها أفضليته، وسجل أهدافه كل من لامين يامال ورودري وميكيل ميرينو.

في المقابل، تعيش كرواتيا فترة صعبة، بعدما تلقت هزيمة تاريخية أمام إنجلترا بنتيجة 7-0، وجاءت هذه الهزيمة الثقيلة لتكون الثانية على التوالي، ليجد المنتخب نفسه في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

وتزداد صعوبة المواجهة بالنسبة لكرواتيا، بعدما تعرضت لخسارة قاسية بنتيجة 4-1 أمام إسبانيا في لقاء الجولة الثانية، وهي نتيجة لن تمنح أصحاب الأرض الكثير من الثقة قبل المواجهة الجديدة.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 على استاد بولجود.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.



ما القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



من معلق مباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى حفيظ دراجي.



beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 1

حفيظ دراجي


التشكيل المتوقع لمباراة كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


التشكيلات المحتملة كرواتيا ضد إسبانيا

4-1-4-1
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
التشكيل
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
4-2-3-1
دومينيك ليفاكوفيتشدومينيك ليفاكوفيتشيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولI. SmolcicI. Smolcicلوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشجوسيب سوتالوجوسيب سوتالوبيتار سوسيتشبيتار سوسيتشلوكا مودريتشلوكا مودريتشماركو باشاليتشماركو باشاليتشجوسيب ميسيتشجوسيب ميسيتشمارتن باتورينامارتن باتوريناإيجور ماتانوفيتشإيجور ماتانوفيتشأوناي سيمونأوناي سيموندين هويسيندين هويسينمارك كوكوريلامارك كوكوريلاروبين لو نورماندروبين لو نورماندمارك بوبيلمارك بوبيلمارتن زوبيمينديمارتن زوبيمينديفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزفيكتور مونيوزفيكتور مونيوزلامين ياماللامين يامالبيدريبيدريميكيل أويارزابالميكيل أويارزابال
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
4-1-4-1
كرواتيا

التشكيلة الأساسية

إسبانيا

المدرب

  • سلافين بيليتش
  • لويس دي لا فوينتي


نتائج كرواتيا وإسبانيا في المباريات الأخيرة


كرواتيا

كرواتيا - المستوى

غانا
ف2-1
البرتغال
خ2-1
تشيكيا
ف1-2
إسبانيا
خ4-1
إنجلترا
خ0-7
الهدف المسجل (المستقبل)
6/15
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
إسبانيا

إسبانيا - المستوى

فرنسا
ف0-2
الأرجنتين
ف1-0
إنجلترا
ف2-3
كرواتيا
ف4-1
تشيكيا
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5


تاريخ مواجهات كرواتيا وإسبانيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

كرواتياتعادلإسبانيا
1
0
4
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
4
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
1
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
3
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
0
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
0
انتهت
بطولة أمم أوروبا (يورو)
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
3
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
5
انتهت
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
كرواتيا badge
كرواتيا
كرواتيا
3
إسبانيا badge
إسبانيا
إسبانيا
2
انتهت
4الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب كرواتيا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027


المجموعة الثالثة

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إسبانياإسبانياإسبانيا
3300104+69
ف
ف
ف
2
إنجلتراإنجلتراإنجلترا
3201113+86
ف
ف
خ
3
كرواتياكرواتياكرواتيا
3102312-93
خ
خ
ف
4
تشيكياتشيكياتشيكيا
300327-50
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل