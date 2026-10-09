ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري ويوفنتوس في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.
كالياري يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 10 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد سردينيا أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة كالياري ضد يوفنتوس
التشكيلة الأساسية
المدرب
- فابيو بيسكاني
- لوتشيانو سباليتي
نتائج كالياري ويوفنتوس في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات كالياري ويوفنتوس في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|2
|5
|4
|1
|0
|15
|8
|+7
|13
ت
ف
ف
ف
ف
|3
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
ف
ت
ف
ف
ف
|4
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|+3
|12
ف
ف
ف
خ
ف
|5
|5
|3
|2
|0
|10
|4
|+6
|11
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ت
ت
ف
ف
|6
|5
|3
|1
|1
|9
|4
|+5
|10
ف
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ف
ف
خ
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|5
|3
|1
|1
|8
|4
|+4
|10
ف
خ
ت
ف
ف
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|+3
|10
خ
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ف
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|9
|5
|2
|1
|2
|7
|6
|+1
|7
ت
ف
خ
خ
ف
|10
|5
|2
|1
|2
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|9
|0
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خ
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ف
خ
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
خ
خ
خ
ف
ف
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
خ
ف
خ
خ
ف
|13
|5
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|1
|3
|8
|11
|-3
|4
خ
خ
خ
ف
ت
|14
|5
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|4
ت
خ
ف
خ
خ
|15
|5
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|16
|5
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|4
ف
خ
ت
خ
خ
|17
|5
|1
|1
|3
|6
|12
|-6
|4
ت
ف
خ
خ
خ
|18
|5
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|2
ت
خ
ت
خ
خ
|19
|5
|0
|1
|4
|3
|10
|-7
|1
خ
ت
خ
خ
خ
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
خ
خ
خ
خ
خ