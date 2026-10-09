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الدوري الإيطالي
team-logoكالياري
أونيبول دوموس
team-logoيوفنتوس
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
كالياري ضد يوفنتوس
كالياري
يوفنتوس

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري ويوفنتوس في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كالياري يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 10 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 11 أكتوبر 2026، على استاد سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 6
أونيبول دوموس


ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة كالياري ضد يوفنتوس

4-3-1-2
كالياري crest
كالياري
كالياري
التشكيل
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
3-4-2-1
إليا كابريلإليا كابريلJ. RodriguezJ. Rodriguezادم اوبيرتادم اوبيرتياري ميناياري مينازي بيدروزي بيدروR. KoflerR. Koflerميشيل ادوبوميشيل ادوبوA. RomanoA. Romanoهاري وينكسهاري وينكسدانيل مالدينيدانيل مالدينيP. MendyP. Mendyجولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوبيير كالولوبيير كالولوجون لوكوميجون لوكوميجليسون بريمرجليسون بريمرإيدون زيجروفاإيدون زيجروفادوجلاس لويزدوجلاس لويزنيكولاس جونزاليسنيكولاس جونزاليسويستون ماكينيويستون ماكينيفرانشيسكو كونسيساوفرانشيسكو كونسيساوزكي شيليكزكي شيليكراندال كولو موانيراندال كولو مواني
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
4-3-1-2
كالياري

التشكيلة الأساسية

يوفنتوس

المدرب

  • فابيو بيسكاني
  • لوتشيانو سباليتي


نتائج كالياري ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


كالياري

كالياري - المستوى

إنتر
خ0-1
هيلاس فيرونا
خ1-2
ليتشي
ف1-0
أتالانتا
ف1-2
أودينيزي
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

ميلان
ت1-1
ساسوولو
خ3-2
NEC
ف5-0
أتالانتا
ف2-0
كريمونيسي
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات كالياري ويوفنتوس في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

كالياريتعادليوفنتوس
1
1
3
الدوري الإيطالي
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كالياري
كالياري
1
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يوفنتوس
يوفنتوس
0
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
2
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كالياري
كالياري
1
انتهت
الدوري الإيطالي
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كالياري
كالياري
0
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
كأس إيطاليا
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
4
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
كالياري badge
كالياري
كالياري
1
انتهت
3الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
5410143+1113
ت
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
5410158+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
لاتسيولاتسيولاتسيو
541083+513
ف
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
540152+312
ف
ف
ف
خ
ف
5
ميلانميلانميلان
5320104+611
ف
ت
ت
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
531194+510
ف
ت
ف
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
531184+410
ف
خ
ت
ف
ف
8
كوموكوموكومو
531196+310
خ
ف
ف
ف
ت
9
نابولينابولينابولي
521276+17
ت
ف
خ
خ
ف
10
ساسولوساسولوساسوولو
52129907
خ
ف
ت
ف
خ
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
520357-26
خ
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
5203510-56
خ
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
5113811-34
خ
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
511358-34
ت
خ
ف
خ
خ
15
بارمابارمابارما
511347-34
ف
خ
ت
خ
خ
16
مونزامونزامونزا
5113812-44
ف
خ
ت
خ
خ
17
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
5113612-64
ت
ف
خ
خ
خ
18
بولونيابولونيابولونيا
502336-32
ت
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
5014310-71
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
5005413-90
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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