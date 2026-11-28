يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري وميلان في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كالياري وميلان في الجولة الثالثة عشرة عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الإثنين 30 نوفمبر 2026، على ملعب سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساءً (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 13 30 نوفمبر 2026 - 14:45 أونيبول دوموس

المباريات التالية كالياري الدوري الإيطالي 14:45 ميلان شاهد

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري وميلان في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق.

الكالتشيو يناديك! عِش حماس الدوري الإيطالي على stc tv، مجانًا لعملاء الباقات المؤهلة أو مقابل 15 ريال فقط شهريًا. اشترك الآن ولا تفوّت المباريات!

التشكيل المتوقع لمباراة كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج كالياري وميلان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات كالياري وميلان في المباريات الأخيرة

ترتيب كالياري وميلان في الدوري الإيطالي 2026-2027