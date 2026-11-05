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الدوري الإيطالي
team-logoكالياري
أونيبول دوموس
team-logoفروسينوني
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فينيسيا ضد أودينيزي
فينيسيا
أودينيزي
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري وفروزينوني في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كالياري وفروزينوني في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 7 نوفمبر، على ملعب سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساء (18:00) بتوقيت الإمارات.

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الدوري الإيطالي - الجولة 11
أونيبول دوموس
المباريات التالية
فينيزيا

فينيزيا

الدوري الإيطالي

06 نوفمبر 2026

أودينيزي

أودينيزي

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري وفروزينوني في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

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التشكيل المتوقع لمباراة كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة كالياري ضد فروسينوني

4-2-3-1
كالياري crest
كالياري
كالياري
التشكيل
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
4-2-3-1
إليا كابريلإليا كابريلروبيرتو غاجلياردينيروبيرتو غاجلياردينيجوزيبي أوريليوجوزيبي أوريليوJ. RodriguezJ. Rodriguezزي بيدروزي بيدروR. CiervoR. Ciervoميشيل ادوبوميشيل ادوبودانيل مالدينيدانيل مالدينيA. RomanoA. Romanoجاكوبو فاتزينيجاكوبو فاتزينيمبالا نزولامبالا نزولاL. PalmisaniL. Palmisaniايلاريو مونتيريسيايلاريو مونتيريسيG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. Calvaniteam-logoإنزو شاتوفارس قدجيميسفارس قدجيميسجياكومو كالوجياكومو كالورومانو شميدرومانو شميدجيورجي كفيرناديجيورجي كفيرناديباتريزيو ماسينيباتريزيو ماسينيteam-logoدانييل بريليغيا
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
4-2-3-1
كالياري

التشكيلة الأساسية

فروسينوني

المدرب

  • فابيو بيسكاني
  • ماسيميليانو الفيني

نتائج كالياري وفروزينوني في المباريات الأخيرة

كالياري

كالياري - المستوى

يوفنتوس
ت1-1
مونزا
خ4-0
بولونيا
خ0-2
روما
خ4-2
لاتسيو
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
فروسينوني

فروسينوني - المستوى

نابولي
خ3-0
ساسوولو
ف4-2
أتالانتا
ت4-4
ليتشي
ف5-1
تورينو
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
15/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات كالياري وفروزينوني في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

كالياريتعادلفروسينوني
2
2
1
كأس إيطاليا
كالياري badge
كالياري
كالياري
4
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
3
كالياري badge
كالياري
كالياري
1
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
4
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
3
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
2
كالياري badge
كالياري
كالياري
2
انتهت
11الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب كالياري وفروزينوني في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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