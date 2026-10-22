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الدوري الإيطالي
team-logoكالياري
أونيبول دوموس
team-logoبولونيا
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
كالياري ضد بولونيا
كالياري
بولونيا
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد استاد سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري وبولونيا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة كالياري وبولونيا في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 24 أكتوبر 2026، على استاد سردينيا أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا (16:00) بتوقيت السعودية، الخامسة (17:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 8
أونيبول دوموس


ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كومو وساسوولو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة كالياري ضد بولونيا

4-3-2-1
كالياري crest
كالياري
كالياري
page.match.formation.title
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
3-4-3
إليا كابريلإليا كابريلادم اوبيرتادم اوبيرتJ. RodriguezJ. Rodriguezياري ميناياري مينازي بيدروزي بيدرودانيل مالدينيدانيل مالدينيميشيل ادوبوميشيل ادوبوP. MendyP. MendyA. RomanoA. Romanoهاري وينكسهاري وينكسمبالا نزولامبالا نزولالوكاس سكوروبسكيلوكاس سكوروبسكيماتيو دارميانماتيو دارميانآرثر ثيتآرثر ثيتنيكولو كاسالينيكولو كاساليتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجالويس فيرجسونلويس فيرجسوننادر زورتيانادر زورتياخوان ميرانداخوان ميراندانيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيأرتيم دوفبيكأرتيم دوفبيكفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
4-3-2-1
كالياري

التشكيلة الأساسية

بولونيا

المدرب

  • فابيو بيسكاني
  • رافاييلي بالادينو


نتائج كالياري وبولونيا في المباريات الأخيرة


كالياري

كالياري - المستوى

ليتشي
ف1-0
أتالانتا
ف1-2
أودينيزي
ف0-1
يوفنتوس
ت1-1
مونزا
خ4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بولونيا

بولونيا - المستوى

ساسوولو
ت2-2
نابولي
خ1-0
تورينو
ت1-1
ليتشي
ف1-2
إنتر
خ1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
6/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات كالياري وبولونيا في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

كالياريتعادلبولونيا
1
1
3
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
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كالياري
كالياري
0
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
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كالياري
كالياري
1
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
كالياري badge
كالياري
كالياري
2
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
انتهت
3الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب كالياري وبولونيا في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
7610219+1219
ف
ف
ت
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
7610144+1019
ف
ف
ف
ت
ف
3
روماروماروما
7520163+1317
ف
ت
ت
ف
ف
4
ميلانميلانميلان
7430147+715
ف
ت
ف
ت
ت
5
كوموكوموكومو
7421127+514
ف
ت
خ
ف
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
7412139+413
ف
خ
ف
ت
ف
7
كالياريكالياريكالياري
741267-113
خ
ت
ف
ف
ف
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
732298+111
خ
ت
ف
خ
ت
9
نابولينابولينابولي
7313107+310
خ
ف
ت
ف
خ
10
تورينوتورينوتورينو
7313109+110
ف
ف
ت
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
73041011-19
خ
ف
خ
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
7304912-39
ف
خ
خ
ف
خ
13
ساسولوساسولوساسوولو
72231214-28
خ
ت
خ
ف
ت
14
مونزامونزامونزا
72141315-27
ف
خ
ف
خ
ت
15
بولونيابولونيابولونيا
7124610-45
خ
ف
ت
خ
ت
16
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
7115916-74
خ
خ
خ
خ
خ
17
جنوىجنوىجنوى
7115513-84
خ
ف
خ
ت
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
7115817-94
خ
خ
ت
ف
خ
19
بارمابارمابارما
7115413-94
خ
خ
ف
خ
ت
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
7106616-103
ف
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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