ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب سردينيا أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع كالياري وإنتر في الجولة الثانية من الموسم الجديد من الدوري الإيطالي 2026-2027.
الفريقان حققا الفوز في المباراة الأولى لكل منهما، ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بينما يحتل كالياري المركز السابع.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة كالياري وإنتر في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 30 أغسطس 2026، على استاد سردينيا أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي من خلاله.
كيف تشاهد مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة نابولي ضد كومو
التشكيلة الأساسية
المدرب
- ماسيميليانو أليجري
- سيسك فابريجاس
نتائج كالياري وإنتر في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات كالياري وإنتر في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب كالياري وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027
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|لعب
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|خ
|له
|عليه
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|المستوى
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|0
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|1
|0
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|0
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|1
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|1
|0
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|0
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|-1
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خ
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|1
|1
|4
|-3
|0
خ
|20
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
خ