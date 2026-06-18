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كأس العالم
team-logoإسكتلندا
جيليت
team-logoالمغرب
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إسكتلندا ضد المغرب
إسكتلندا
المغرب

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات أثبتت جاهزيتها لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب المغربي يخوض مباراته في الجولة الثانية أمام اسكتلندا بعدما حقق نتيجة إيجابية بالتعادل مع البرازيل 1-1.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026 هو مساء الجمعة 19 يونيو 2026 صباح السبت 20 يونيو 2026 على ملعب جيليت.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء الجمعة بتوقيت المغرب.

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كأس العالم - المجموعة 3
جيليت

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRجواد بدة
beIN Max 2
beIN Max 4خليل البلوشي
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب واسكتلندا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسكتلندا ضد المغرب

إسكتلنداHome team crest

4-4-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestالمغرب
1
أنجوس جان
13
جاك هيندري
5
جرانت هانلي
2
آرون هيكي
3
أندرو روبرتسون
17
بن دوك
7
جون ماكجين
19
لويس فيرجسون
4
سكوت مكتوميناي
10
تشي أدامز
20
لاورينس شانكلاند
1
ياسين بونو
3
نصير مزراوي
14
عيسى ديوب
18
شادي رياض
2
أشرف حكيمي
23
بلال الخنوس
8
عز الدين أوناحي
6
أيوب بوعدي
10
براهيم دياز
24
نيل العيناوي
11
إسماعيل صيباري

4-2-3-1

المغربAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ستيف كلارك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • محمد وهبي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب واسكتلندا في المباريات الأخيرة

إسكتلندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب المغرب واسكتلندا في مجموعات كأس العالم 2026

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