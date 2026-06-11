الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب القطري يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء قوي ضد المنتخب السويسري الصعب.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 هو يوم السبت 13 يونيو 2026، على ستاد ليفاي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق حسن العيدروس وعصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حسن العيدروس beIN Max 1 beIN Max 3 عصام الشوالي TOD

التشكيل المتوقع لمباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة قطر ضد سويسرا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جولين لوبيتيجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب مورات ياكين

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج قطر وسويسرا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين قطر وسويسرا في المباريات الأخيرة