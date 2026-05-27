ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب ايرلندا، نظيره القطري، على ملعب أفيفا، ضمن المباريات الودية استعداد لكأس العالم 2026.

المنتخب القطري تأهل للمرة الثانية في تاريخه لكأس العالم، والأولى عبر التصفيات ويطمح لتحقيق نتائج إيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الخروج من دور المجموعات في 2022.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم الخميس 28 مايو 2026، على ملعب أفيفا.

و تنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت الإمارات

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات قطر الودية، لذا يمكنك مشاهدة مباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS HD المجانية، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 1.

كيف تشاهد مباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر وأيرلندا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

