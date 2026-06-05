ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب قطر مباراته الودية ضد الفريق السلفادوري بهدف الوصول لأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

المنتخب القطري متواجد في المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ستاد بي إم أو فيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة الكاس 1.

كيف تشاهد مباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق شوووف.

القنوات الناقلة التعليق الكاس 1 -

التشكيل المتوقع لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج قطر والسلفادور في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات قطر والسلفادور في المباريات الأخيرة