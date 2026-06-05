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المباريات الودية
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
المباريات الودية
قطر ضد السلفادور
قطر
السلفادور

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب قطر مباراته الودية ضد الفريق السلفادوري بهدف الوصول لأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

المنتخب القطري متواجد في المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 هو يوم السبت 6 يونيو 2026، على ستاد بي إم أو فيلد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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المباريات الودية - مباريات دولية ودية

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة الكاس 1.

كيف تشاهد مباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق شوووف.

القنوات الناقلةالتعليق
الكاس 1-

التشكيل المتوقع لمباراة قطر والسلفادور الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

نتائج قطر والسلفادور في المباريات الأخيرة

قطر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السلفادور
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات قطر والسلفادور في المباريات الأخيرة

قطر

آخر مباراتان

السلفادور

2

انتصاران

0

تعادل

0

انتصار

4

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
1/2
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