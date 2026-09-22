ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل مواجهة قطر والبحرين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب القطري في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات "الإمارات، اليمن، البحرين"، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.





كأس الخليج - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:00





ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت شبكة قنوات الكأس والشارقة، على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27".

من معلق مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

اختارت الكأس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، فيما سيعلق محمد الهنائي عبر الشارقة.

الكأس 1 خليل البلوشي



الشارقة الرياضية محمد الهنائي





كيف تشاهد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









التشكيل المتوقع لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"









نتائج قطر والبحرين في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات قطر والبحرين في المباريات الأخيرة









ترتيب قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة ب المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 البحرين البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 قطر قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الإمارات العربية المتحدة الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اليمن اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0 الجولة القادمة



