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كأس الخليج
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team-logoالبحرين
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس الخليج
قطر ضد البحرين
قطر
البحرين
العراق
عُمان
المملكة العربية السعودية
الكويت
قطر
البحرين

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27".. وكيف تشاهدها مجانًا عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل مواجهة قطر والبحرين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

ويشارك المنتخب القطري في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات "الإمارات، اليمن، البحرين"، في منافسات يسعى خلالها كل فريق إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، بينما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان من مباراتي نصف النهائي إلى المباراة النهائية، التي تقام يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، لتحديد بطل النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج العربي.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

موعد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" هو الخميس 24 سبتمبر 2026 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.


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كأس الخليج - الجولة 1


ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

حصلت شبكة قنوات الكأس والشارقة، على حقوق بث مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 27".

من معلق مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟

اختارت الكأس، خليل البلوشي، للتعليق على مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"، فيما سيعلق محمد الهنائي عبر الشارقة.

قنوات الكأس

الكأس 1

خليل البلوشي


قناة الشارقة الرياضية


الشارقة الرياضية

محمد الهنائي


كيف تشاهد مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27" عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"



نتائج قطر والبحرين في المباريات الأخيرة


قطر

قطر - المستوى

إيرلندا
خ1-0
السلفادور
ت0-0
سويسرا
ت1-1
كندا
خ6-0
البوسنة
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
2/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
البحرين

البحرين - المستوى

الصومال
خ1-2
العراق
خ2-1
الجزائر
خ1-5
السودان
ف3-1
جورجيا
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

تاريخ مواجهات قطر والبحرين في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

قطرتعادلالبحرين
1
2
2
المباريات الودية
قطر badge
قطر
قطر
2
البحرين badge
البحرين
البحرين
2
انتهت
كأس الخليج
قطر badge
قطر
قطر
1
البحرين badge
البحرين
البحرين
2
انتهت
كأس العرب
قطر badge
قطر
قطر
1
البحرين badge
البحرين
البحرين
0
انتهت
كأس الخليج
قطر badge
قطر
قطر
1
البحرين badge
البحرين
البحرين
1
انتهت
كأس آسيا
قطر badge
قطر
قطر
1
البحرين badge
البحرين
البحرين
2
انتهت
6الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب قطر والبحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة ب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
البحرينالبحرينالبحرين
00000000
2
قطرقطرقطر
00000000
3
الإمارات العربية المتحدةالإمارات العربية المتحدةالإمارات
00000000
4
اليمناليمناليمن
00000000
الجولة القادمة


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