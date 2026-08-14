ما القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف قاسم باشا، نظيره طرابزون سبور، في مواجهة قوية في فاتحة جولات الدوري التركي 2026-2027 وذلك على ملعب رجب طيب أردوجان.

وستكون كل الأنظار منصبة على محمد صلاح ومباراته الأولى رفقة فريقه الجديد طرابزون سبور في صفقة نقلت اهتمام الجماهير العالمية نحو الدوري التركي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 لحساب الجولة الأولى من المسابقة هو يوم السبت 15 أغسطس 2026، على استاد رجب طيب أردوجان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 12:00 Recep Tayyip Erdogan Stadi

ما القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 1 لبث المباراة بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027

التشكيلات المحتملة كاسيمباسا ضد طرابزون سبور التشكيل المتوقع البدلاء المدرب إيمري بيلوزوغلو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب فاتح تيكي

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نتائج قاسم باشا وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

تاريخ قاسم باشا وطرابزون سبور في المباريات الأخيرة

ترتيب قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي 2026-2027