ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب ارتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا ويوفنتوس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 11 8 نوفمبر 2026 - 14:45 أرتيميو فرانتشي

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ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج فيورنتينا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فيورنتينا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

ترتيب فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027