هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoفيورنتينا
أرتيميو فرانتشي
team-logoيوفنتوس
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا ضد يوفنتوس
فيورنتينا
يوفنتوس
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب ارتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا ويوفنتوس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 8 نوفمبر، على ملعب أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع مساء (23:45) بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الجولة 11
أرتيميو فرانتشي
المباريات التالية
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي

08 نوفمبر 2026

يوفنتوس

يوفنتوس

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.

شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027

التشكيلات المحتملة فيورنتينا ضد يوفنتوس

4-3-3
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
التشكيل
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
4-4-2
دافيد دي خيادافيد دي خيارادو دراجوسينرادو دراجوسينأليكس خيمينيزأليكس خيمينيزVieryVieryجواو ماريوجواو ماريونيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليشير ندورشير ندورماركو بريشيانينيماركو بريشيانينياليو نجياليو نجيteam-logoماتيو بيليغرينوفرانكو ماستانتونوفرانكو ماستانتونوجولييلمو فيكاريوجولييلمو فيكاريوجون لوكوميجون لوكوميبيير كالولوبيير كالولوخوان كابالخوان كابالجليسون بريمرجليسون بريمرتيون كووبميينيرزتيون كووبميينيرزكريم ألايبجوفيتشكريم ألايبجوفيتشبابي ساربابي ساردوجلاس لويزدوجلاس لويزنيك ولتيمادنيك ولتيمادراندال كولو موانيراندال كولو مواني
يوفنتوس crest
يوفنتوس
يوفنتوس
4-3-3
فيورنتينا

التشكيلة الأساسية

يوفنتوس

المدرب

  • باولو فانولي
  • لوتشيانو سباليتي

نتائج فيورنتينا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

فيورنتينا

فيورنتينا - المستوى

جنوى
خ2-1
كومو
خ1-3
إنتر
خ2-1
أتالانتا
ت2-2
ساسوولو
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
9/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
يوفنتوس

يوفنتوس - المستوى

رين
ت2-2
ليتشي
ف0-2
جنوى
خ2-0
نابولي
ف2-0
ألكمار
ف1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فيورنتينا ويوفنتوس في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

فيورنتيناتعادليوفنتوس
2
2
1
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
1
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
انتهت
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
3
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
0
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
2
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
يوفنتوس badge
يوفنتوس
يوفنتوس
1
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
0
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب فيورنتينا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
لاتسيولاتسيولاتسيو
10910248+1628
ف
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
108112613+1325
خ
ف
ف
ف
ف
3
روماروماروما
107302810+1824
ف
ف
ت
ف
ت
4
كوموكوموكومو
10721188+1023
ف
ف
ف
ف
ت
5
ميلانميلانميلان
106312112+921
ف
خ
ف
ف
ت
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
106222414+1020
ف
ف
ت
ف
خ
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
105231310+317
ف
خ
ف
خ
ت
8
نابولينابولينابولي
104241713+414
خ
ف
ت
خ
ف
9
بولونيابولونيابولونيا
104241413+114
ف
ف
ف
خ
ف
10
تورينوتورينوتورينو
104151416-213
خ
خ
ف
ف
ف
11
جنوىجنوىجنوى
104151014-413
ف
ف
ف
خ
ف
12
كالياريكالياريكالياري
10415915-613
خ
خ
خ
خ
ت
13
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
103251620-411
خ
ت
ت
خ
ف
14
ليتشيليتشيليتشي
103071121-109
خ
خ
خ
ف
خ
15
بارمابارمابارما
10226815-78
ف
ت
خ
خ
خ
16
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
102261523-88
ف
ت
خ
خ
خ
17
ساسولوساسولوساسوولو
102261626-108
خ
خ
خ
خ
ت
18
مونزامونزامونزا
102171724-77
خ
خ
خ
ف
خ
19
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
101271123-125
خ
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
10109620-143
خ
خ
خ
ف
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل