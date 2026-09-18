ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط بينما يحتل فيورنتينا المضيف المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.





في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فيورنتينا ونابولي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 06:30 أرتيميو فرانتشي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فيورنتينا ونابولي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فيورنتينا ونابولي في المباريات الأخيرة





ترتيب فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027







