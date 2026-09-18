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الدوري الإيطالي
team-logoفيورنتينا
أرتيميو فرانتشي
team-logoنابولي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا ضد نابولي
فيورنتينا
نابولي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027.

نابولي يحتل المركز العاشر برصيد 6 نقاط بينما يحتل فيورنتينا المضيف المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فيورنتينا ونابولي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 5
أرتيميو فرانتشي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية


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التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة بولونيا ضد تورينو

4-3-3
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
التشكيل
تورينو crest
تورينو
تورينو
3-5-1-1
M. PessinaM. Pessinaتوربيورن ليساكر هيجيمتوربيورن ليساكر هيجيمخوان ميرانداخوان ميراندااميل هولماميل هولمآرثر ثيتآرثر ثيتتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجاM. AmondarainM. Amondarainلويس فيرجسونلويس فيرجسونفيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكيروبرتو بيكوليروبرتو بيكولينيكولو كامبياغينيكولو كامبياغيلوكاس بيريلوكاس بيريبيترو كوموتزوبيترو كوموتزوساوول كوكوساوول كوكوإراي كومارتإراي كومارتكيان فيتز جيمكيان فيتز جيمنيكولو فورتينينيكولو فورتينينيكولا فلاسيتشنيكولا فلاسيتشرفيق بلغاليرفيق بلغاليرولاندو ماندراغورارولاندو ماندراغوراجفيداس جينيتيسجفيداس جينيتيسجيوفاني سيميونيجيوفاني سيميوني
تورينو crest
تورينو
تورينو
4-3-3
بولونيا

التشكيلة الأساسية

تورينو

المدرب

  • D. Tedesco
  • إيجناتسيو أباتي


نتائج فيورنتينا ونابولي في المباريات الأخيرة


بولونيا

بولونيا - المستوى

برايتون
خ1-0
لاتسيو
خ0-1
أتالانتا
خ1-0
ساسوولو
ت2-2
نابولي
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
تورينو

تورينو - المستوى

ميلان
خ1-2
ساسوولو
خ2-1
مونزا
خ0-1
فيورنتينا
ف1-2
روما
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
4/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات فيورنتينا ونابولي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

بولونياتعادلتورينو
3
2
0
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
1
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
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تورينو
تورينو
0
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
3
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تورينو
تورينو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
انتهت
الدوري الإيطالي
تورينو badge
تورينو
تورينو
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
انتهت
7الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب فيورنتينا ونابولي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
روماروماروما
4400121+1112
ف
ف
ف
ف
2
إنترإنترإنتر
4400136+712
ف
ف
ف
ف
3
كوموكوموكومو
431094+510
ف
ف
ف
ت
4
لاتسيولاتسيولاتسيو
431063+310
ت
ف
ف
ف
5
كالياريكالياريكالياري
430142+29
ف
ف
خ
ف
6
ميلانميلانميلان
422074+38
ت
ت
ف
ف
7
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
421174+37
ت
ف
ف
خ
8
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
421164+27
خ
ت
ف
ف
9
ساسولوساسولوساسوولو
421187+17
ف
ت
ف
خ
10
نابولينابولينابولي
420265+16
ف
خ
خ
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
42025506
خ
خ
ف
ف
12
ليتشيليتشيليتشي
420257-26
ف
خ
خ
ف
13
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
4112810-24
خ
خ
ف
ت
14
تورينوتورينوتورينو
410347-33
خ
ف
خ
خ
15
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
4103511-63
ف
خ
خ
خ
16
بولونيابولونيابولونيا
401325-31
خ
ت
خ
خ
17
بارمابارمابارما
401326-41
خ
ت
خ
خ
18
مونزامونزامونزا
4013611-51
خ
ت
خ
خ
19
جنوىجنوىجنوى
401328-61
ت
خ
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
4004411-70
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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