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الدوري الإيطالي
team-logoفيورنتينا
أرتيميو فرانتشي
team-logoكومو
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا ضد كومو
فيورنتينا
كومو

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب أرتيميو فرانكي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيورنتينا وكومو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

كومو يحتل المركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فيورنتينا وكومو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 18 أكتوبر 2026، على استاد أرتيميو فرانكي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 7
أرتيميو فرانتشي

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


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التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فيورنتينا ضد كومو

4-3-3
فيورنتينا crest
فيورنتينا
فيورنتينا
page.match.formation.title
كومو crest
كومو
كومو
4-2-3-1
دافيد دي خيادافيد دي خياV. ValdepenasV. Valdepenasلوكا رانييريلوكا رانييريأليكس خيمينيزأليكس خيمينيزرادو دراجوسينرادو دراجوسينشير ندورشير ندوركريست إيناو أولايكريست إيناو أولاينيكولو فاجيولينيكولو فاجيوليبيتوبيتوفرانكو ماستانتونوفرانكو ماستانتونوteam-logoويلفريد نونتوجان بوتيزجان بوتيزتريفوه تشالوباهتريفوه تشالوباهKaikiKaikiجاكوبو رامونجاكوبو رامونيان كوتويان كوتونيكو بازنيكو بازماكسيمو بيرونيماكسيمو بيرونيماكسينس كاكيريتماكسينس كاكيريتلوكاس دا كونهالوكاس دا كونهاخيسوس رودريجيزخيسوس رودريجيزأناستاسيوس دوفيكاسأناستاسيوس دوفيكاس
كومو crest
كومو
كومو
4-3-3
فيورنتينا

التشكيلة الأساسية

كومو

المدرب

  • باولو فانولي
  • سيسك فابريجاس


نتائج فيورنتينا وكومو في المباريات الأخيرة


فيورنتينا

فيورنتينا - المستوى

تورينو
خ1-2
فينيزيا
ف2-4
بيزا
ف3-0
نابولي
ت1-1
جنوى
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
كومو

كومو - المستوى

لايبزيج
ف4-1
بارما
ف2-1
فروسينوني
خ2-0
روما
ت0-0
فينورد
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات فيورنتينا وكومو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فيورنتيناتعادلكومو
2
0
3
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
1
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
2
انتهت
كأس إيطاليا
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
1
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كومو
كومو
3
انتهت
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
1
كومو badge
كومو
كومو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
0
كومو badge
كومو
كومو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
كومو badge
كومو
كومو
0
فيورنتينا badge
فيورنتينا
فيورنتينا
2
انتهت
6الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب فيورنتينا وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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