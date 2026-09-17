ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسيا ولاتسيو في مباراة هامة لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

يحتل لاتسيو المركز الرابع في لائحة الترتيب برصيد 10 نقاط، بينما يتذيل فينيسيا الجدول دون أي رصيد من النقاط حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسيا ولاتسيو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو السبت 19 سبتمبر 2026، على استاد بييرلويجي بينزو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 14:45 بيير لويجي بينزو

ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق ومتابعة الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لجميع عملاء باقات مفوتر 4 ومفوتر ماكس وبيتي فايبر في السعودية





التشكيل المتوقع لمباراة فينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فينيسيا ولاتسيو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فينيسيا ولاتسيو في المباريات الأخيرة





ترتيب فينيسيا ولاتسيوفينيسيا ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027







