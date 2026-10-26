ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد بييرلويجي بينزو لاستقبال مباراة مهمة تجمع فينيسا وإنتر في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فينيسا وإنتر في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأربعاء 28 أكتوبر 2026، على استاد بييرلويجي بينزو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 9 28 أكتوبر 2026 - 13:30 بيير لويجي بينزو





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ما القنوات الناقلة لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فينيسا وإنتر في الكالتشيو من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فينيسا وإنتر في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فينيسا وإنتر في المباريات الأخيرة





ترتيب فينيسا وإنتر في الدوري الإيطالي 2026-2027



