ما القنوات الناقلة لمباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يواجه الأهلي السعودي، نظيره فيسيل كوبي الياباني، في مواجهة قوية ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الإنماء.

الأهلي وصل إلى هذا الدور على حساب جوهور بعد الفوز بهدفين لهدف رغم النقص العددي ليؤكد سعيه لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

موعد مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 هو يوم الإثنين 20 أبريل 2026، على استاد الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، عبر شاشتهم.

وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق عبدالله الغامدي، كما يأتي اللقاء عبر الكأس 5.

كيف تشاهد مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فيسيل كوبي والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

كما يتم نقل اللقاء عبر تطبيق شووف الخاص بقنوات الكأس.

نتائج فيسيل كوبي والأهلي في المباريات الأخيرة