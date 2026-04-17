ما القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد مارك أنتونيو بينتجودي لاستقبال مباراة مهمة تجمع هيلاس فيرونا وميلان ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

توقف رصيد الروسينيري عند النقطة 63، بعد خسارته أمام أودينيزي في الجولة السابقة من السيري آ، ورغم ذلك يظل محتفظاً بمركزه الثالث، وبالتأكيد يسعى ميلان لتصحيح أوضاعه وعدم فقدان نقاط جديدة والخروج بالثلاثة نقاط لمصالحة جماهيره والعودة للوصافة حيث أصبح لقب السكوديتو بعيداً بفارق 12 نقطة كاملة.

بينما يمتلك فيرونا 18 نقطة، يحتل بها المركز قبل الأخير، وهو في منطقة صعبة تماماً، حيث يحتاج للفوز في أغلب اللقاءات القادمة إذا ما أراد أن يظل في الدوري الموسم القادم، لذا لن تكون مباراة سهلة على الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة هيلاس فيرونا وميلان في الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 19 أبريل 2026، على استاد مارك أنتونيو بينتجودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 8 سوات سيردار الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج هيلاس فيرونا وميلان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات هيلاس فيرونا وميلان الأخيرة

ترتيب هيلاس فيرونا وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026