مارك أنتونيو بينتجودي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مارك أنتونيو بينتجودي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فيرونا وروما ضمن الجولة الثامنة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الجيلاروسي إلى 70 نقطة، بعد الانتصار على لاتسيو بهدفين دون رد في الجولة السابقة من السيري آ، ليحتل المركز الرابع، ويتساوى في النقاط مع ميلان صاحب المركز الثالث، لذا يسعى الذئاب للظفر بالثلاثة نقاط القادمة للحفاظ على مركزه والتأهل إلى دوري الأبطال.

على الجانب الأخر يحتل فيرونا المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة، وهو ثاني الفرق التي هبطت رسمياً هذا الموسم، لذا سيكون هدف الفريق فقط تقديم لقاء قوي أمام الجيلاروسي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة فيرونا وروما في الجولة الثامنة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 24 مايو 2026، على استاد مارك أنتونيو بينتجودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

1
لورينز مونتيبو
3
مارتن فريسي
15
فيكتور نيلسون
5
أندرياس إدموندسون
7
R. Belghali
6
نيكولاس فالنتيني
24
أنتوان بيرنيدي
36
الشيخ نياسي
4
ساندي لوفريتش
18
K. Bowie
10
توماس سوسلوف
99
ميل سفيلار
22
ماريو هيرموسو
23
جيانلوكا مانشيني
24
جان زيولكوفسكي
4
بريان كريستانتي
12
كوستاس تسيميكاس
61
نيكولو بيسيلي
21
باولو ديبالا
8
نيل العيناوي
19
زكي شيليك
14
دونيايل مالين

البدلاء

المدرب

  • باولو ساماركو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج فيرونا وروما في المباريات الأخيرة

هيلاس فيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات فيرونا وروما الأخيرة

هيلاس فيرونا

آخر 5 مباريات

روما

2

انتصاران

0

تعادل

3

انتصارات

6

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب فيرونا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

