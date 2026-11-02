ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب لا سيراميكا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين فياريال وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 على ملعب لا سيراميكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 15:00 لا سيراميكا

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ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عامر الخوذيري، للتعليق على مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 عامر الخوذيري

كيف تشاهد مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

نتائج فياريال وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فياريال وباريس سان جيرمان في المباريات الأخيرة

ترتيب فياريال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2026-2027