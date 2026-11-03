هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoفنربخشه
شكري سراج أوغلو
team-logoليفربول
شاهد على beIN SPORTS 4شاهد على beIN SPORTS 1 EN
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
فنربخشه ضد ليفربول
فنربخشه
ليفربول
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين فنربخشة وليفربول، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على مجمع شكري سراج أوغلو الرياضي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء (20:45) مساء السعودية، العاشرة إلا ربع مساء (21:45) بتوقيت الإمارات.

crest
دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
شكري سراج أوغلو
المباريات التالية
فنربخشه

فنربخشه

دوري أبطال أوروبا

04 نوفمبر 2026

ليفربول

ليفربول

ما القنوات الناقلة لمباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 4

عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة فنربخشه ضد ليفربول

4-2-3-1
فنربخشه crest
فنربخشه
فنربخشه
التشكيل
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
ايديرسونايديرسونميلان سكرينيارميلان سكرينياركوجو بيبراه أوبونجكوجو بيبراه أوبونجنيلسون سيميدونيلسون سيميدوارشي براونارشي براونأوجوز أيدينأوجوز أيدينكريم أكتورك أوغلوكريم أكتورك أوغلوماتيو جندوزيماتيو جندوزينجولو كانتينجولو كانتيماسون جرينوودماسون جرينوودفيدات موريكيفيدات موريكيأليسون بيكرأليسون بيكررونالد أراوخورونالد أراوخوجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايككوستاس تسيميكاسكوستاس تسيميكاسكودي جاكبوكودي جاكبوريان جرافنبيرخريان جرافنبيرخريو نغوموهاريو نغوموهاأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيرتري نيونيتري نيونيL. KoumasL. Koumas
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
فنربخشه

التشكيلة الأساسية

ليفربول

المدرب

  • ديرك كاوت
  • أندوني إيراولا

نتائج فنربخشة وليفربول في المباريات الأخيرة

فنربخشه

فنربخشه - المستوى

أستون فيلا
خ6-0
ألانيا سبور
ف3-0
سلافيا براج
ت2-2
جلطة سراي
خ2-1
جوزتيبي
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

برينتفورد
ف1-2
فياريال
ف4-3
برايتون
ف2-0
تشيلسي
ف1-1
آرسنال
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

تاريخ مواجهات فنربخشة وليفربول في المباريات الأخيرة

ترتيب فنربخشة وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل