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الدوري الإيطالي
team-logoفروسينوني
بينيتو ستيرب
team-logoليتشي
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
الدوري الإيطالي
فروسينوني ضد ليتشي
فروسينوني
ليتشي
إيطاليا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وليتشي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وليتشي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الخميس 29 أكتوبر 2026، على ملعب بينيتو ستيربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.


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الدوري الإيطالي - الجولة 9
بينيتو ستيرب


ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وليتشي في الكالتشيو من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.


التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فروسينوني ضد ليتشي

4-2-3-1
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
page.match.formation.title
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
4-3-3
L. PalmisaniL. Palmisaniأنتوني أويونوأنتوني أويونوG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. Calvaniجيورجيو كيتادينيجيورجيو كيتادينيرومانو شميدرومانو شميدفارس قدجيميسفارس قدجيميسجيورجي كفيرناديجيورجي كفيرناديجياكومو كالوجياكومو كالوباتريزيو ماسينيباتريزيو ماسينيأنتونيو رايموندوأنتونيو رايموندوولاديميرو فالكونيولاديميرو فالكونيكوري نداباكوري نداباعلي ديمبيليعلي ديمبيليانتونينو غالوانتونينو غالورافايل فيجارافايل فيجامحمد كابامحمد كابايوسف مالحيوسف مالحعمر نجومعمر نجومteam-logoA. Fatahكونان ندريكونان ندريويليم جيوبيلزويليم جيوبيلز
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي
4-2-3-1
فروسينوني

التشكيلة الأساسية

ليتشي

المدرب

  • ماسيميليانو الفيني
  • يوسيبيو دي فرانشيسكو


نتائج فروزينوني وليتشي في المباريات الأخيرة


فروسينوني

فروسينوني - المستوى

كومو
ف2-0
BEN
ف2-1
نابولي
خ3-0
ساسوولو
ف4-2
أتالانتا
ت4-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ليتشي

ليتشي - المستوى

مونزا
ف3-2
ميلان
خ3-0
بولونيا
خ1-2
أودينيزي
ف0-3
يوفنتوس
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات فروزينوني وليتشي في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فروسينونيتعادلليتشي
0
2
3
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
2
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
1
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
0
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
ليتشي badge
ليتشي
ليتشي
3
انتهت
2الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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