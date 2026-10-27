ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وليتشي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وليتشي في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الخميس 29 أكتوبر 2026، على ملعب بينيتو ستيربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 9 29 أكتوبر 2026 - 13:30 بينيتو ستيرب





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ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وليتشي في الكالتشيو من خلالها.









كيف تشاهد مباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.





التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج فروزينوني وليتشي في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فروزينوني وليتشي في المباريات الأخيرة





ترتيب فروزينوني وليتشي في الدوري الإيطالي 2026-2027



