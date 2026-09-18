ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027.
كومو يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما يحتل فروزينوني المضيف المركز السابع برصيد 7 نقاط.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
موعد مباراة فروزينوني وكومو في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على استاد بينيتو ستيربي.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟
يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي من خلالها.
كيف تشاهد مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟
لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.
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التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027
التشكيلات المحتملة فيورنتينا ضد نابولي
التشكيلة الأساسية
المدرب
- باولو فانولي
- ماسيميليانو أليجري
نتائج فروزينوني وكومو في المباريات الأخيرة
تاريخ مواجهات فروزينوني وكومو في المباريات الأخيرة
وجهاً لوجه
ترتيب فروزينوني وكومو في الدوري الإيطالي 2026-2027
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|4
|4
|0
|0
|12
|1
|+11
|12
ف
ف
ف
ف
|2
|4
|4
|0
|0
|13
|6
|+7
|12
ف
ف
ف
ف
|3
|4
|3
|1
|0
|9
|4
|+5
|10
ف
ف
ف
ت
|4
|4
|3
|1
|0
|6
|3
|+3
|10
ت
ف
ف
ف
|5
|4
|3
|0
|1
|4
|2
|+2
|9
ف
ف
خ
ف
|6
|4
|2
|2
|0
|7
|4
|+3
|8
ت
ت
ف
ف
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
ت
ف
ف
خ
|8
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|+2
|7
خ
ت
ف
ف
|9
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
ف
ت
ف
خ
|10
|4
|2
|0
|2
|6
|5
|+1
|6
ف
خ
خ
ف
|11
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
خ
خ
ف
ف
|12
|4
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|6
ف
خ
خ
ف
|13
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|4
خ
خ
ف
ت
|14
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
خ
ف
خ
خ
|15
|4
|1
|0
|3
|5
|11
|-6
|3
ف
خ
خ
خ
|16
|4
|0
|1
|3
|2
|5
|-3
|1
خ
ت
خ
خ
|17
|4
|0
|1
|3
|2
|6
|-4
|1
خ
ت
خ
خ
|18
|4
|0
|1
|3
|6
|11
|-5
|1
خ
ت
خ
خ
|19
|4
|0
|1
|3
|2
|8
|-6
|1
ت
خ
خ
خ
|20
|4
|0
|0
|4
|4
|11
|-7
|0
خ
خ
خ
خ