هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoفروسينوني
بينيتو ستيرب
team-logoساسولو
الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
فروسينوني ضد ساسولو
فروسينوني
ساسولو
الدوري الإيطالي

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 .. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب بينيتو ستيربي لاستقبال مباراة مهمة تجمع فروزينوني وساسوولو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

فروزينوني يحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ساسوولو المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.


في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة فروزينوني وساسوولو في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الجمعة 16 أكتوبر 2026، على استاد بينيتو ستيربي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.


crest
الدوري الإيطالي - الجولة 7
بينيتو ستيرب

ما القنوات الناقلة لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي من خلالها.



كيف تشاهد مباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر و مفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر


شاهد الدوري الإيطالي عبراشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027


التشكيلات المحتملة فروسينوني ضد ساسولو

4-2-3-1
فروسينوني crest
فروسينوني
فروسينوني
page.match.formation.title
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
4-3-3
L. PalmisaniL. Palmisaniأنتوني أويونوأنتوني أويونوG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. Calvaniجيورجيو كيتادينيجيورجيو كيتادينيفارس قدجيميسفارس قدجيميسباتريزيو ماسينيباتريزيو ماسينيجياكومو كالوجياكومو كالورومانو شميدرومانو شميدجيورجي كفيرناديجيورجي كفيرناديأنتونيو رايموندوأنتونيو رايموندوأريجانيت موريكأريجانيت موريكدويي كاليتا-كاردويي كاليتا-كارإيغناس فان دير بريمتإيغناس فان دير بريمتفالي كانديفالي كانديJ. DoigJ. Doigداريل باكولاداريل باكولافاسيلي ادزيتشفاسيلي ادزيتشنيمانيا ماتيتشنيمانيا ماتيتشدومينيكو بيرارديدومينيكو بيرارديA. LaurienteA. Laurienteسيباستيانو إسبوزيتوسيباستيانو إسبوزيتو
ساسولو crest
ساسولو
ساسوولو
4-2-3-1
فروسينوني

التشكيلة الأساسية

ساسولو

المدرب

  • ماسيميليانو الفيني
  • ألبرتو أكويلاني


نتائج فروزينوني وساسوولو في المباريات الأخيرة


فروسينوني

فروسينوني - المستوى

فينيزيا
ف3-2
جنوى
ت1-1
كومو
ف2-0
BEN
ف2-1
نابولي
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ساسوولو

ساسوولو - المستوى

فروسينوني
ف1-1
بولونيا
ت2-2
يوفنتوس
ف3-2
مونزا
خ2-1
ميلان
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

تاريخ مواجهات فروزينوني وساسوولو في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

فروسينونيتعادلساسولو
2
0
3
كأس إيطاليا
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
1
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
0
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
انتهت
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
1
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
2
انتهت
الدوري الإيطالي
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
1
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
0
انتهت
الدوري الإيطالي
فروسينوني badge
فروسينوني
فروسينوني
4
ساسولو badge
ساسولو
ساسوولو
2
انتهت
7الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب فروزينوني وساسوولو في الدوري الإيطالي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
6510188+1016
ف
ت
ف
ف
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
6510114+716
ف
ف
ت
ف
ف
3
روماروماروما
6420143+1114
ت
ت
ف
ف
ف
4
كالياريكالياريكالياري
641163+313
ت
ف
ف
ف
خ
5
ميلانميلانميلان
6330115+612
ت
ف
ت
ت
ف
6
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
632195+411
ت
ف
خ
ت
ف
7
كوموكوموكومو
632196+311
ت
خ
ف
ف
ف
8
نابولينابولينابولي
6312106+410
ف
ت
ف
خ
خ
9
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
631297+210
خ
ف
ت
ف
ف
10
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
63038809
ف
خ
خ
خ
ف
11
ساسولوساسولوساسوولو
6222101008
ت
خ
ف
ت
ف
12
تورينوتورينوتورينو
621379-27
ف
ت
خ
ف
خ
13
ليتشيليتشيليتشي
6204612-66
خ
خ
ف
خ
خ
14
بولونيابولونيابولونيا
612357-25
ف
ت
خ
ت
خ
15
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
6114913-44
خ
خ
خ
خ
ف
16
مونزامونزامونزا
6114915-64
خ
ف
خ
ت
خ
17
جنوىجنوىجنوى
6114511-64
ف
خ
ت
خ
خ
18
بارمابارمابارما
6114410-64
خ
ف
خ
ت
خ
19
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
6114714-74
خ
ت
ف
خ
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
6006516-110
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل