ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يخوض المنتخب الفرنسي مباراته الودية ضد ضيفه ساحل العاج بهدف الوصول لأفضل نمط ممكن من الاستعدادات لكأس العالم 2026.

المدرب ديدييه ديشان يسعى للوصول لبروفة شبيهة بما سيمر به منتخب الديكة أمام السنغال، ولذلك وقع اختياره على المدرسة الإيفوارية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026؟

موعد مباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026 هو يوم الخميس 4 يونيو 2026، على ستاد لا بوجوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وعشر دقائق بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات.

المباريات الودية - مباريات دولية ودية لا بوجوار

ما القنوات الناقلة لمباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق العديد من المباريات الودية الدولية.

كيف تشاهد مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة لوكسمبورج وإيطاليا الودية 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق TOD - beIN Sports 1 أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وساحل العاج الودية 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 17 ويليام ساليبا الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا وساحل العاج في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فرنسا وساحل العاج في المباريات الأخيرة