ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب بوردو الجديد مواجهة قوية تجمع بين فرنسا وتركيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الأحد 15 نوفمبر 2026 على ملعب بوردو الجديد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

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ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS HD 4 عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

نتائج فرنسا وتركيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فرنسا وتركيا في المباريات الأخيرة

ترتيب فرنسا وتركيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027