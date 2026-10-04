ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف منتخب فرنسا نظيره البلجيكي على ملعب "ستاد دو فرانس" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

المباراة تأتي بينما يحتل الفرنسيون صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، وفي الوصافة تأتي بلجيكا برصيد 6 نقاط.





وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الإثنين 5 أكتوبر 2026 على ملعب "ستاد دو فرانس".

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة إلا الربع مساءً (21.45) بتوقيت السعودية، الحادية عشرة إلا الربع مساءً (22:45) بتوقيت الإمارات.





دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 4 5 أكتوبر 2026 - 14:45 دو فرانس





ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة بي إن سبورتس 1.

كيف تشاهد مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.









من معلق مباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 إلى علي سعيد الكعبي.









beIN SPORTS HD 1 علي سعيد الكعبي





التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027









نتائج فرنسا وبلجيكا في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات فرنسا وبلجيكا في المباريات الأخيرة









ترتيب فرنسا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027





المجموعة الأولى المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 فرنسا فرنسا 3 2 1 0 3 1 +2 7 ت ف ف 2 بلجيكا بلجيكا 3 2 0 1 5 1 +4 6 ف خ ف 3 إيطاليا إيطاليا 3 1 1 1 5 4 +1 4 ت ف خ 4 تركيا تركيا 3 0 0 3 1 8 -7 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



