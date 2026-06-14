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ميتلايف
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مصعب صلاح

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

فرنسا ضد السنغال
القنوات الناقلة
كأس العالم
فرنسا
السنغال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

المنتخب الفرنسي يستهل مبارياته في الجولة الأولى من دور المجموعات بخوض لقاء معقد ضد منتخب السنغال.

وتعيد المواجهة الذكريات لافتتاح كأس العالم 2002 حينما حقق أسود التيرانجا المفاجأة بالفوز بهدف نظيف على حامل اللقب آنذاك، الديوك الفرنسية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 9
ميتلايف

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة بتعليق خليل البلوشي ومحمد بركات.

كيف تشاهد مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRخليل البلوشي
beIN Max 1
beIN Max 3محمد بركات
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد السنغال

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديدييه ديشامب

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بابي ثياو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا والسنغال في المباريات الأخيرة

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

السنغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين فرنسا والسنغال في المباريات الأخيرة

فرنسا

المباراة الأخيرة

السنغال

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

0

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب فرنسا والسنغال في مجموعات كأس العالم 2026

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