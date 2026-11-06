ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب ميستايا مواجهة قوية تجمع بين فالنسيا وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 هو السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب ميستايا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 12 7 نوفمبر 2026 - 15:00 ميستايا

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ما القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2026.

beIN SPORTS HD 1 أحمد البلوشي

كيف تشاهد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج فالنسيا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات فالنسيا وريال مدريد في المباريات الأخيرة

ترتيب فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027