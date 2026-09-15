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الدوري المصري الممتاز
team-logoغزل المحلة
استاد غزل المحلة
team-logoالزمالك
شاهد على ON Sport
أحمد مجدي

ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الدوري المصري الممتاز
القنوات الناقلة
غزل المحلة ضد الزمالك
غزل المحلة
الزمالك
مصر

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف غزل المحلة نظيره الزمالك على ستاد "المحلة" ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري المصري 2026-2027.

الزمالك حقق 3 انتصارات من 4 مباريات، ويبحث عن استمرارية الأداء الجيد تحت قيادة مدربه معتمد جمال.


أما غزل المحلة، فحقق نقطة وحيدة ويحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري المصري ويريد أن يحقق نتيجة إيجابية تنتشله من القاع.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

موعد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 هو الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ستاد "المحلة".

وتنطلق صافرة البداية في الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت مصر، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري المصري الممتاز - الجولة 5
استاد غزل المحلة


ما القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات أون سبوت حقوق بث مباريات الدوري المصري 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها على قناة أون سبورت.

من معلق مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027؟

اختارت شبكة أون سبورت بلال علام للتعليق على المباراة عبر ON SPORT.



ON Sport 1

ON SPORT

بلال علام


كيف تشاهد مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027 عبر تطبيق ON SPORT وكذلك كورة بلس.

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التشكيل المتوقع لمباراة غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027


التشكيلات المحتملة غزل المحلة ضد الزمالك

المدرب

  • احمد خطاب


نتائج غزل المحلة والزمالك في المباريات الأخيرة


غزل المحلة

غزل المحلة - المستوى

حرس الحدود
ف4-2
بيراميدز
خ0-3
مودرن سبورت
خ2-0
الشرقية إنبي
ت0-0
البنك الأهلي
خ3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الزمالك

الزمالك - المستوى

البنك الأهلي
ف0-3
السويس بتروجيت
ف2-1
بورتس
ف1-2
أبو قير
ف2-0
بورتس
ف4-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/2
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات غزل المحلة والزمالك في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

غزل المحلةتعادلالزمالك
1
1
3
الدوري المصري الممتاز
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الزمالك
الزمالك
1
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غزل المحلة
غزل المحلة
1
انتهت
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غزل المحلة
0
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الزمالك
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الزمالك
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غزل المحلة
0
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1
انتهت
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غزل المحلة
غزل المحلة
0
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الزمالك
2
انتهت
3الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


ترتيب غزل المحلة والزمالك في الدوري المصري 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
سيراميكا كليوباتراسيراميكا كليوباتراسيراميكا
5401103+712
ف
ف
ف
ف
خ
2
بيراميدزبيراميدزبيراميدز
440070+712
ف
ف
ف
ف
3
الزمالكالزمالكالزمالك
431071+610
ف
ف
ف
ت
4
الأهليالأهليالأهلي
431073+410
ت
ف
ف
ف
5
مودرن سبورتمودرن سبورتمودرن سبورت
421154+17
ف
خ
ف
ت
6
الاتحادالاتحادالاتحاد
421143+17
ف
ف
خ
ت
7
الجيشالجيشالجيش
52125507
خ
ت
خ
ف
ف
8
القناةالقناةالقناة
413043+16
ت
ت
ت
ف
9
المصريالمصريالمصري
42025506
خ
خ
ف
ف
10
البنك الأهليالبنك الأهليالبنك الأهلي
520347-36
خ
ف
ف
خ
خ
11
وادي دجلةوادي دجلةوادي دجلة
412143+15
خ
ت
ف
ت
12
السويس بتروجيتالسويس بتروجيتالسويس بتروجيت
411267-14
ف
خ
خ
ت
13
المقاولون العربالمقاولون العربالمقاولون
411245-14
ت
ف
خ
خ
14
الشرقية إنبيالشرقية إنبيالشرقية إنبي
411257-24
ف
ت
خ
خ
15
زدزدزد
411224-24
خ
ف
خ
ت
16
سموحةسموحةسموحة
511314-34
ف
خ
خ
ت
خ
17
أبو قير للأسمدةأبو قير للأسمدةأبو قير
410316-53
خ
خ
خ
ف
18
الجونةالجونةالجونة
402224-22
خ
خ
ت
ت
19
بترول أسيوطبترول أسيوطبترول أسيوط
402213-22
خ
خ
ت
ت
20
غزل المحلةغزل المحلةغزل المحلة
401318-71
خ
ت
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط


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