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التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
team-logoطرابزون سبور
بابارا بارك
team-logoفيرينتسفاروشي
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور ضد فيرينتسفاروشي
طرابزون سبور
فيرينتسفاروشي
التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "بابارا بارك" مواجهة مرتقبة تجمع بين طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027.

وبات طرابزون سبور متابعًا بقوة من الجمهور العربي عامة والمصري على وجه الخصوص بعد الانتقال الكبير لمحمد صلاح نجم الفراعنة إلى صفوفه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، هو الخميس 20 أغسطس 2026، على ملعب بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءُ بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور
فيرينتسفاروشي crest
فيرينتسفاروشي
فيرينتسفاروشي
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التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي - النهائي
بابارا بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027؟

تمتلك شبكة أون سبورتس حق بث مباريات ملحق الدوري الأوروبي الخاصة بطرابزون سبور، لذا يمكنك مشاهدة مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة ON SPORT 1.

القنوات الناقلةالتعليق
ON SPORT 1حاتم بطيشة
 
 

كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "أون سبورت" ومنصات "كورة بلس".

التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في الملحق الإقصائي للدوري الأوروبي 2026-2027

التشكيلات المحتملة طرابزون سبور ضد فيرينتسفاروشي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فاتح تيكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بالازس بوربيلي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في المباريات الأخيرة

طرابزون سبور
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

فيرينتسفاروشي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي في المباريات الأخيرة

طرابزون سبور

آخر مباراتان

فيرينتسفاروشي

1

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

3

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
1/2
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