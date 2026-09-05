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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور ضد جنتشلربيرليجي
طرابزون سبور
جنتشلربيرليجي
الدوري التركي الممتاز

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يستضيف طرابزون سبور نظيره جنتشلربيرليجي في الدوري التركي في مواجهة قوية في الجولة الرابعة من عمر موسم 2026-2027 وذلك على ملعب بابارا بارك.

وستكون كل الأنظار منصبة على المباراة خصوصا بعد تعثر طرابزون سبور في الجولة الماضية أمام أميد سبور بهدفين مقابل هدف.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 لحساب الجولة الرابعة من المسابقة هو يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، على استاد بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري التركي الممتاز
طرابزون سبور crest
طرابزون سبور
طرابزون سبور
جنتشلربيرليجي crest
جنتشلربيرليجي
جنتشلربيرليجي
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الدوري الإسباني - الجولة 4
ميستايا

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 5 لبث المباراة بتعليق منتصر الأزهري.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 5منتصر الأزهري
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027

التشكيلات المحتملة فالنسيا ضد برشلونة

فالنسياHome team crest

5-3-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرشلونة
1
ستول ديميتريفسكي
21
خيسوس فازكيز
5
سيزار تاريجا
22
أرناو مارتينيز
4
مختار دياخابي
24
بابلو مافيو
23
فيليب أغرينيك
8
خافيير غيرا
18
بيبيلو
9
هوجو دورو
39
R. Sato
1
جوان جارسيا
24
إيريك جارسيا
18
جيرارد مارتن
12
تشافي إسبارت
5
باو كوبارسي
8
بيدري
10
لامين يامال
22
مارك بيرنال
7
فيرمين لوبيز
17
انتوني جوردون
11
رافينيا

4-2-3-1

برشلونةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلوس كوربيران

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هانسي فليك

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في المباريات الأخيرة

فالنسيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

برشلونة
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
19/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في المباريات الأخيرة

فالنسيا

آخر 5 مباريات

برشلونة

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

21
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب طرابزون سبور وجنتشلربيرليجي في الدوري التركي 2026-2027

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