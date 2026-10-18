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الدوري التركي الممتاز
team-logoطرابزون سبور
بابارا بارك
team-logoبشكتاش
شاهد على beIN SPORTS 2
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
طرابزون سبور ضد بشكتاش
طرابزون سبور
بشكتاش
الدوري التركي الممتاز
تركيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب بابارا بارك مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين طرابزون سبور وبشكتاش في الجولة الثامنة من الدوري التركي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027 هو الإثنين 19 أكتوبر 2026 على ملعب بابارا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت السعودية، التاسعة (21:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري التركي الممتاز - الجولة 8
بابارا بارك


ما القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027؟

لم تختر شبكة بي إن سبورتس، معلقا بعد على مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2026 وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.


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كيف تشاهد مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027


التشكيلات المحتملة طرابزون سبور ضد بشكتاش

المدرب

  • توماس رايس


نتائج نوتنجهام فورست وآرسنال في المباريات الأخيرة


طرابزون سبور

طرابزون سبور - المستوى

قونيا سبور
خ1-0
جلطة سراي
ف4-0
DRO
خ0-1
سامسون سبور
ف0-3
كوبس
ف2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
11/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
بشكتاش

بشكتاش - المستوى

إيرزوروم سبور
ف3-0
مارسيليا
ف4-1
آميد سبورتيف
خ3-2
كوجالي سبور
ف2-1
هوفنهايم
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
14/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5


تاريخ مواجهات طرابزون سبور وبشكتاش في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

طرابزون سبورتعادلبشكتاش
1
3
1
الدوري التركي الممتاز
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بشكتاش
بشكتاش
1
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
2
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
3
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بشكتاش
بشكتاش
3
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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بشكتاش
بشكتاش
2
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
1
انتهت
الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
1
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بشكتاش
بشكتاش
1
انتهت
كأس تركيا
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بشكتاش
بشكتاش
2
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
2
انتهت
9الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5


ترتيب طرابزون سبور وبشكتاش في الدوري التركي 2026-2027


#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
86111711+619
ف
ف
خ
ف
ف
2
آميد سبورتيفآميد سبورتيفآميد سبورتيف
8521189+917
ف
ت
ف
ف
ت
3
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
8512226+1616
ف
ف
ف
ت
خ
4
بشكتاشبشكتاشبشكتاش
7502168+815
ف
خ
ف
ف
ف
5
طرابزون سبورطرابزون سبورطرابزون سبور
7412165+1113
ف
ف
خ
ف
خ
6
كوروم بلديسبوركوروم بلديسبوركوروم بلديسبور
84131813+513
ف
ف
خ
ف
ف
7
قاسم باشاقاسم باشاقاسم باشا
8341129+313
ف
خ
ت
ف
ت
8
كوجالي سبوركوجالي سبوركوجالي سبور
840498+112
خ
خ
ف
خ
ف
9
ألانيا سبورألانيا سبورألانيا سبور
833289-112
خ
ت
ف
ت
ف
10
إيرزوروم سبورإيرزوروم سبورإيرزوروم سبور
8323511-611
ف
ت
ف
خ
ف
11
ريزة سبورريزة سبورريزة سبور
8314811-310
خ
خ
ت
ف
خ
12
جوزتيبيجوزتيبيجوزتيبي
82331716+19
ف
ف
ت
ت
خ
13
اسطنبول باشاك شهيراسطنبول باشاك شهيراسطنبول باشاك شهير
82331112-19
ت
ت
ف
خ
خ
14
غازي عنتابغازي عنتابغازي عنتاب
8233811-39
ت
خ
خ
ت
ف
15
جنتشلربيرليجيجنتشلربيرليجيجنتشلربيرليجي
8224716-98
خ
ت
خ
خ
خ
16
قونيا سبورقونيا سبورقونيا سبور
812549-55
خ
ت
ت
ف
خ
17
سامسون سبورسامسون سبورسامسون سبور
8116719-124
خ
خ
خ
خ
خ
18
أيوب سبورأيوب سبورأيوب سبور
8107222-203
خ
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
تصفيات يويفا
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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