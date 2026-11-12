هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
team-logoصربيا
Stadion Rajko Mitic
team-logoألمانيا
شاهد على beIN SPORTS 3
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
صربيا ضد ألمانيا
صربيا
ألمانيا
صربيا
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب رايكو ميتيتش مواجهة قوية تجمع بين صربيا وألمانيا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

موعد مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 هو الجمعة 13 نوفمبر 2026 على ملعب رايكو ميتيتش.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساء (22:45) مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع (23:45) بتوقيت الإمارات.

crest
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5
Stadion Rajko Mitic
المباريات التالية
صربيا

صربيا

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

13 نوفمبر 2026

ألمانيا

ألمانيا

ما القنوات الناقلة لمباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، عصام الشوالي، للتعليق على مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 3

عصام الشوالي

كيف تشاهد مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.

التشكيل المتوقع لمباراة صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

التشكيلات المحتملة صربيا ضد ألمانيا

5-3-2
صربيا crest
صربيا
صربيا
التشكيل
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
4-2-3-1
فانيا ميلنكوفيتش سافيتشفانيا ميلنكوفيتش سافيتشS. GudeljS. Gudeljteam-logoP. Sukacevteam-logoسردان بابيتشكوستا نيدليكوفيتشكوستا نيدليكوفيتشteam-logoستراهينجا إيراكوفيتشسيرجي ميلينكوفيتش سافيتشسيرجي ميلينكوفيتش سافيتشلازار ساماردزيتشلازار ساماردزيتشساسا لوكيتشساسا لوكيتشألكساندر ميتروفيتشألكساندر ميتروفيتشM. CvetkovicM. Cvetkovicمارك أندريه تير شتيجنمارك أندريه تير شتيجنناثانيال براونناثانيال براونجوناثان تاهجوناثان تاهفيليب تريوفيليب تريونيكو شلوتيربيكنيكو شلوتيربيكسعيد إلمالاسعيد إلمالايوزوا كيميشيوزوا كيميشلينارت كارللينارت كارلفيليكس نميشافيليكس نميشافلوريان فيرتزفلوريان فيرتزكاي هافرتيسكاي هافرتيس
ألمانيا crest
ألمانيا
ألمانيا
5-3-2
صربيا

التشكيلة الأساسية

ألمانيا

المدرب

  • فيليكو باونوفيتش
  • يورجن كلوب

نتائج صربيا وألمانيا في المباريات الأخيرة

صربيا

صربيا - المستوى

المكسيك
خ5-1
اليونان
خ1-2
هولندا
خ1-2
ألمانيا
خ2-0
هولندا
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/13
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ألمانيا

ألمانيا - المستوى

باراجواي
خ1-1
هولندا
ت1-1
اليونان
خ0-1
صربيا
ف2-0
اليونان
ت0-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات صربيا وألمانيا في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

صربياتعادلألمانيا
1
1
3
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
صربيا badge
صربيا
صربيا
0
انتهت
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
صربيا badge
صربيا
صربيا
1
انتهت
كأس العالم
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
0
صربيا badge
صربيا
صربيا
1
انتهت
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
2
صربيا badge
صربيا
صربيا
1
انتهت
المباريات الودية
ألمانيا badge
ألمانيا
ألمانيا
1
صربيا badge
صربيا
صربيا
0
انتهت
3الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

ترتيب صربيا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027

المجموعة الثانية

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
هولنداهولنداهولندا
422075+28
ف
ت
ف
ت
2
اليوناناليوناناليونان
422053+28
ت
ت
ف
ف
3
ألمانياألمانياألمانيا
412132+15
ت
ف
خ
ت
4
صربياصربياصربيا
400438-50
خ
خ
خ
خ
Championship Playoff
تصفيات الهبوط
هبوط

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل