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التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
team-logoسيلتيك
سلتيك بارك
team-logoلينزير أي إس ك
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أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
سيلتيك ضد لينزير أي إس ك
سيلتيك
لينزير أي إس ك
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "سيلتيك بارك" مواجهة مرتقبة تجمع بين سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وبات سيلتيك الاسكتلندي متابعًا بقوة من الجمهور العربي عامة والمصري على وجخ الخصوص بعد الانتقال الكبير لهيثم حسن نجم الفراعنة إلى صفوفه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027، هو الأربعاء 19 أغسطس 2026، على ملعب سيلتيك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
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سيلتيك
سلتيك
لينزير أي إس ك crest
لينزير أي إس ك
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التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا - النهائي
سلتيك بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1أحمد البلوشي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة سيلتيك ضد لينزير أي إس ك

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مارتن أونيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دايتمر كوباور

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج سيلتيك ولاسك لينز في المباريات الأخيرة

سلتيك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

LAS
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
18/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ سيلتيك ولاسك لينز في المباريات الأخيرة

سلتيك

المباراة الأخيرة

LAS

1

انتصار

0

تعادل

0

انتصار

5

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1
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