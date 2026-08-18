ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "سيلتيك بارك" مواجهة مرتقبة تجمع بين سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وبات سيلتيك الاسكتلندي متابعًا بقوة من الجمهور العربي عامة والمصري على وجخ الخصوص بعد الانتقال الكبير لهيثم حسن نجم الفراعنة إلى صفوفه.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027، هو الأربعاء 19 أغسطس 2026، على ملعب سيلتيك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءُ بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا - النهائي 19 أغسطس 2026 - 15:00 سلتيك بارك

ما القنوات الناقلة لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة سيلتيك ولاسك لينز في الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة سيلتيك ضد لينزير أي إس ك التشكيل المتوقع البدلاء المدرب مارتن أونيل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب دايتمر كوباور

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج سيلتيك ولاسك لينز في المباريات الأخيرة

تاريخ سيلتيك ولاسك لينز في المباريات الأخيرة