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دوري أبطال أوروبا
team-logoسلافيا براج
إيدن أرينا
team-logoآرسنال
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كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج ضد آرسنال
سلافيا براج
آرسنال
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا
التشيك

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب إيدن أرينا مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين سلافيا براج وآرسنال، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 4 نوفمبر 2026 على ملعب إيدن أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء (23:00) مساء السعودية، الثانية عشر مساء (00:00) بتوقيت الإمارات.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
إيدن أرينا
المباريات التالية
سلافيا براج

سلافيا براج

دوري أبطال أوروبا

04 نوفمبر 2026

آرسنال

آرسنال

ما القنوات الناقلة لمباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي محمد علي، للتعليق على مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.

beIN SPORTS 1

beIN SPORTS HD 1

علي محمد علي

كيف تشاهد مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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التشكيل المتوقع لمباراة سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

التشكيلات المحتملة سلافيا براج ضد آرسنال

3-4-2-1
سلافيا براج crest
سلافيا براج
سلافيا براج
التشكيل
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
4-2-3-1
جاكوب ماركوفيتشجاكوب ماركوفيتشديفيد زيماديفيد زيماانجي كاومينان نغويسانانجي كاومينان نغويسانتوماش فلتشيكتوماش فلتشيكD. SturmD. SturmM. SuleimanM. SuleimanE. AyaosiE. AyaosiW. NowakW. NowakD. MosesD. MosesO. KubiakO. Kubiakلوكاش بروفودلوكاش بروفوددافيد رايادافيد رايايوريان تيمبريوريان تيمبرإزري كونساإزري كونساجابرييلجابرييلريكاردو كالافيوريريكاردو كالافيوريمارتين أوديجاردمارتين أوديجاردنوني مادويكينوني مادويكيماكس داومانماكس داومانديكلان رايسديكلان رايسبرونو جيمارايشبرونو جيمارايشكاي هافرتيسكاي هافرتيس
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
3-4-2-1
سلافيا براج

التشكيلة الأساسية

آرسنال

المدرب

  • جيندريتش تربيزوفسكي
  • ميكيل آرتيتا

نتائج سلافيا براج وآرسنال في المباريات الأخيرة

سلافيا براج

سلافيا براج - المستوى

HRA
ت0-0
فنربخشه
ت2-2
BOL
ت1-1
BRN
ف4-0
يابلونيك
ف0-5
الهدف المسجل (المستقبل)
12/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
آرسنال

آرسنال - المستوى

فورست
ف0-1
بايرن ميونخ
ت2-2
إيفرتون
ف2-0
FLE
خ1-1
ليفربول
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

تاريخ مواجهات سلافيا براج وآرسنال في المباريات الأخيرة

وجهاً لوجه

سلافيا براجتعادلآرسنال
0
2
3
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
3
انتهت
الدوري الأوروبي
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
4
انتهت
الدوري الأوروبي
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
1
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
0
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
آرسنال badge
آرسنال
آرسنال
7
سلافيا براج badge
سلافيا براج
سلافيا براج
0
انتهت
1الأهداف المسجلة15
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

ترتيب سلافيا براج وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2026-2027

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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