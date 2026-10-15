ما القنوات الناقلة لمباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ستار سبورت نظيره نهضة بركان على ستاد "صامويل كاتيون دو" ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من إقصائيات دوري أبطال أفريقيا 2026-2027.

نهضة بركان يطمح لتحقيق فوز خارج الديار يريحه في مباراة العودة كي يكمل مسيرته نحو لقب غاب عن الخزائن المغربية منذ 2022.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

موعد مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 هو الجمعة 16 أكتوبر 2026 على ستاد "صامويل كاتيون دو".

وتنطلق صافرة البداية في الخامسة مساء (17:00) بتوقيت المغرب، السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر.





دوري أبطال إفريقيا - المرحلة التمهيدية - الجولة 2 16 أكتوبر 2026 - 12:00





ما القنوات الناقلة لمباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027؟

يمكن الاعتماد على Nord VPN لمشاهدة مباراة ستار سبورت ونهضة بركان إلى حين صدور جهة عربية تتولى البث.





كيف تشاهد مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027 عبر Nord VPN.









التشكيل المتوقع لمباراة ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027













نتائج ستار سبورت ونهضة بركان في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ستار سبورت ونهضة بركان في المباريات الأخيرة









ترتيب ستار سبورت ونهضة بركان في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا 2026-2027







