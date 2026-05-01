الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد مابي بمدينة التريكولور لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسوولو وميلان ضمن الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026.

أرتفع رصيد الروسينيري عند النقطة 67، بعد التعادل السلبي أمام يوفنتوس في الجولة السابقة من السيري آ، ليفقد الوصافة من جديد لصالح نابولي صاحب الـ69 نقطة، وبالتأكيد يسعى ميلان لتصحيح أوضاعه ومصالحة جماهيره عبر العودة للوصافة، بعد أن أصبح لقب السكوديتو بعيد المنال.

بينما يمتلك ساسوولو 46 نقطة، يحتل بها المركز العاشر، ويعد في منطقة أمنة تماماً، لذا سيخوض اللقاء دون أي ضغوط سوى تقدم عرض قوي أمام الديافولو وتحسين مركزه في البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ساسوولو وميلان في الجولة الخامسة والثلاثون من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 3 مايو 2026، على استاد مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

 الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

13
ستيفانو توراتي
80
طارق موهاريموفيتش
23
أوليسيس غارسيا
6
سيباستيان فالوكيويتش
21
جاي إدزيس
90
اسماعيل كوني
18
نيمانيا ماتيتش
42
كريستيان ثورستفيدت
45
A. Lauriente
7
C. Volpato
99
اندريا بينامونتي
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
31
ستراهينيا بافلوفيتش
23
فيكايو توموري
19
يوسف فوفانا
4
صامويل ريتشي
56
أليكسيس ساليمايكيرس
12
أدريان رابيو
33
دافيد بارتيساغي
11
كريستيان بوليسيتش
10
رافائيل لياو

البدلاء

المدرب

  • فابيو غروسو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ساسوولو وميلان في المباريات الأخيرة

ساسوولو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

تاريخ مواجهات ساسوولو وميلان الأخيرة

ساسوولو

آخر 5 مباريات

ميلان

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

11

الأهداف المسجلة

14
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ساسوولو وميلان في الدوري الإيطالي 2025-2026

إعلان