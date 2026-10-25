ما القنوات الناقلة لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب مابي لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسولو ولاتسيو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسولو ولاتسيو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، على ملعب مابي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.





الدوري الإيطالي - الجولة 9 27 أكتوبر 2026 - 13:30 مابي





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ما القنوات الناقلة لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسولو ولاتسيو في الكالتشيو من خلالها.









كيف تشاهد مباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

ويمكن الاشتراك الآن في التطبيق وتابع الدوري الإيطالي عبر stc tv مجانًا لجميع عملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 إكسترا ومفوتر ماكس في السعودية أو مقابل 15 ريال فقط في الشهر.





التشكيل المتوقع لمباراة ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027









نتائج ساسولو ولاتسيو في المباريات الأخيرة





تاريخ مواجهات ساسولو ولاتسيو في المباريات الأخيرة





ترتيب ساسولو ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2026-2027



