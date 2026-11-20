يستعد ملعب مابي في مدينة التريكولور لاستقبال مباراة مهمة تجمع ساسولو وجنوى في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ساسولو وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

متى موعد مباراة ساسولو وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

موعد مباراة ساسولو وجنوى في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي 2026-2027، هو الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب مابي في مدينة التريكولور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً (17:00) بتوقيت السعودية، السادسة مساءً (18:00) بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الجولة 12 22 نوفمبر 2026 - 09:00 مابي

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ما القنوات الناقلة لمباراة ساسولو وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027؟

يمتلك تطبيق stc tv، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي 2026-2027، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساسولو وجنوى في الكالتشيو من خلالها.

كيف تشاهد مباراة ساسولو وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة مباراة ساسولو وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027 عبر تطبيق stc.

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التشكيل المتوقع لمباراة ساسولو وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027

نتائج ساسولو وجنوى في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات ساسولو وجنوى في المباريات الأخيرة

ترتيب ساسولو وجنوى في الدوري الإيطالي 2026-2027