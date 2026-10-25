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الدوري التركي الممتاز
team-logoريزة سبور
مدينة ريزه
team-logoطرابزون سبور
شاهد على beIN SPORTS 1
أحمد مجدي
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ريزة سبور ضد طرابزون سبور
ريزة سبور
طرابزون سبور
الدوري التركي الممتاز
إنجلترا
تركيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب كايكور ديدي مواجهة استثنائية مرتقبة تجمع بين ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.

متى موعد مباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

موعد مباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 هو الإثنين 26 أكتوبر 2026 على ملعب كايكور ديدي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.


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الدوري التركي الممتاز - الجولة 9
مدينة ريزه


ما القنوات الناقلة لمباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري التركي 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، أحمد عبده، معلقا على مباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 3

أحمد عبده


كيف تشاهد مباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027


تشكيلات مانشستر يونايتد ضد بورنموث

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
page.match.formation.title
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
4-2-3-1
سيني لامينسسيني لامينسA. HeavenA. Heavenليني يوروليني يوروديوجو دالوتديوجو دالوتهاري ماغويرهاري ماغويرماسون ماونتماسون ماونتيوري تيليمانسيوري تيليمانسكارلوس باليباكارلوس باليباأندري سانتوسأندري سانتوساماد ديالواماد ديالوبريان مبيوموبريان مبيوموجورجي بيتروفيتشجورجي بيتروفيتشادرين تروفيرتادرين تروفيرتteam-logoأنطونيو سيلفاجيمس هيلجيمس هيلآدم سميثآدم سميثتايلر آدمزتايلر آدمزلويس كوكلويس كوكماركوس تافيرنييهماركوس تافيرنييهرايانرايانجاستن كليفرتجاستن كليفرتإيفانيلسونإيفانيلسون
بورنموث crest
بورنموث
بورنموث
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

بورنموث

البدلاء

المدرب

  • مايكل كاريك
  • مارك روز


مانشستر يونايتد

الإصابات والإيقافات

بورنموث

نتائج ريزه سبور وطرابرزون سبور في المباريات الأخيرة


مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

فولهام
ت1-1
توتنهام
ت1-1
أتلتيكو مدريد
خ2-0
ليدز
ت1-1
كومو
خ4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بورنموث

بورنموث - المستوى

ليفربول
خ0-1
تشيلسي
خ5-1
شتورم جراتس
ف3-0
سندرلاند
ف2-0
ميلان
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5


تاريخ مواجهات ريزه سبور وطرابرزون سبور في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلبورنموث
1
3
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
2
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
4
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
4
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
بورنموث badge
بورنموث
بورنموث
3
انتهت
11الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5


ترتيب ريزه سبور وطرابرزون سبور في الدوري التركي 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
8512237+1616
خ
ف
ف
ف
ف
4
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
8251149+511
ت
خ
ت
ف
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
825196+311
ت
ت
خ
ت
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
824298+110
ت
خ
ت
خ
ت
11
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
13
بورنموثبورنموثبورنموث
82331213-19
ف
ف
خ
خ
ت
14
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
15
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
81431013-37
خ
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
8215919-107
خ
خ
ف
ت
خ
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
8125614-85
ت
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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