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الدوري الإسباني
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoمالاجا
شاهد على beIN SPORTS 2شاهد على beIN Sports FR 1
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
ريال مدريد ضد مالاجا
ريال مدريد
مالاجا
الدوري الإسباني

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مواجهة مرتقبة تجمع بين ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد يطمح لتحقيق الانتصار الثالث له هذا الموسم بعد الفوز في المباراتين الأولبيين أمام كل من إسبانيول وريال سوسييداد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027، هو الأحد 30 أغسطس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مالاجا crest
مالاجا
مالاجا
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الدوري الإسباني - الجولة 3
سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق خليل البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 2خليل البلوشي
 
TOD TV

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

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التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027

التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد مالاجا

ريال مدريدHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestمالاجا
1
تيبو كورتوا
16
إبراهيما كوناتي
24
دينزل دومفريس
4
دين هويسين
17
مارك كوكوريلا
20
بيرناردو سيلفا
5
جود بيلينجهام
7
فينيسيوس جونيور
8
فيديريكو فالفيردي
15
أردا جولر
10
كيليان مبابي
1
ألفونسو هريروا
4
إينار غاليليا
31
Rafita
3
كارلوس بوجا
15
أنخيل ريسيو
10
D. Larrubia
11
خواكين مونيوز
22
D. Lorenzo
23
I. Merino
8
كارلوس دوتور
9
Chupe

4-2-3-1

مالاجاAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه مورينيو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • J. Funes

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ريال مدريد وملقا في المباريات الأخيرة

ريال مدريد
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

مالاجا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ ريال مدريد وملقا في المباريات الأخيرة

ريال مدريد

آخر 5 مباريات

مالاجا

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

10

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027

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