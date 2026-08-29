ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مواجهة مرتقبة تجمع بين ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027.

ريال مدريد يطمح لتحقيق الانتصار الثالث له هذا الموسم بعد الفوز في المباراتين الأولبيين أمام كل من إسبانيول وريال سوسييداد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027، هو الأحد 30 أغسطس 2026، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإسباني - الجولة 3 30 أغسطس 2026 - 11:00 سانتياجو بيرنابيو

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027؟

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورتس، على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، وستنقل المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة بي إن سبورتس 2 لبث المباراة بتعليق خليل البلوشي.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027

نتائج ريال مدريد وملقا في المباريات الأخيرة

تاريخ ريال مدريد وملقا في المباريات الأخيرة

ترتيب ريال مدريد وملقا في الدوري الإسباني 2026-2027