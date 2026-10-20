هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoريال مدريد
سانتياجو بيرنابيو
team-logoلايبزيج
شاهد على beIN SPORTS 2
كريم مليم
ترجمه

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد ضد لايبزيج
ريال مدريد
لايبزيج
إنجلترا
فرنسا
تركيا
إسبانيا
اليونان
المغرب
الجزائر
ألمانيا

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027.. وكيف تشاهدها على الإنترنت؟

يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين ريال مدريد ولايبزيج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

وفي التقرير الآتي نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والترتيب وكل ما تريد معرفته.



متى موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 هو الأربعاء 21 أكتوبر 2026 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء (22:00) مساء السعودية، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.


crest
دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
سانتياجو بيرنابيو


ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2026-2027، وسوف تنقل المباراة على شاشتها.

من معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

اختارت شبكة بي إن سبورتس، علي سعيد الكعبي، للتعليق على مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2026.


beIN SPORTS 1


beIN SPORTS HD 3

علي سعيد الكعبي


كيف تشاهد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

وإن كنت ترغب في الحصول على إنترنت آمن وسريع يمكن الاعتماد على Nord VPN.



التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


التشكيلات المحتملة ريال مدريد ضد لايبزيج

4-2-3-1
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
page.match.formation.title
لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
4-2-3-1
تيبو كورتواتيبو كورتوامارك كوكوريلامارك كوكوريلاإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيأنطونيو روديجرأنطونيو روديجردينزل دومفريسدينزل دومفريسيان ديوماندييان ديومانديفيديريكو فالفيرديفيديريكو فالفيرديبراهيم ديازبراهيم ديازأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينيجود بيلينجهامجود بيلينجهامكيليان مبابيكيليان مبابيمارتن فانديفوردتمارتن فانديفوردتريدل باكوريدل باكوكاستيلو لوكيباكاستيلو لوكيباديفيد راومديفيد راومويلي أوربانويلي أوربانكريستوفر نكونكوكريستوفر نكونكونيل العيناوينيل العيناويإيزيكييل بانزوزيإيزيكييل بانزوزيأنطونيو نوساأنطونيو نوسابراجان جرودابراجان جرودارومولو كروزرومولو كروز
لايبزيج crest
لايبزيج
لايبزيج
4-2-3-1
ريال مدريد

التشكيلة الأساسية

لايبزيج

المدرب

  • جوزيه مورينيو
  • مارتن ديميكيليس


نتائج ريال مدريد ولايبزيج في المباريات الأخيرة


ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

إلتشي
ف2-3
أتلتيكو مدريد
خ2-1
فياريال
ف1-0
روما
ف3-4
إشبيلية
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
لايبزيج

لايبزيج - المستوى

هامبورج
ف5-0
ليفركوزن
خ2-0
فرانكفورت
ف6-0
أيندهوفن
ف1-0
بايرن ميونخ
خ6-1
الهدف المسجل (المستقبل)
13/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

تاريخ مواجهات ريال مدريد ولايبزيج في المباريات الأخيرة


وجهاً لوجه

ريال مدريدتعادللايبزيج
2
1
1
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
1
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
3
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
لايبزيج badge
لايبزيج
لايبزيج
0
انتهت
6الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4


ترتيب ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2026-2027


#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16


هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل