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ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

وديات الأندية
القنوات الناقلة
ريال مدريد ضد فيورنتينا
ريال مدريد
فيورنتينا

تعرف على كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027 والبث عبر الإنترنت..

يحتضن ملعب ورثرسي المباراة الودية التي تجمع بين ريال مدريد وفيورنتينا، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وتمثل فترة الإعداد الحالية فرصة للمدرب جوزيه مورينيو لرفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وبناء الانسجام داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضيرية لموسم 2026-2027، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

تمتلك stc tv الرياضية حقوق بث بعض مباريات ريال مدريد الودية.

كيف تشاهد مباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت؟

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027 عبر الإنترنت فيمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق stc tv.

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من معلق مباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

اختارت شبكة  stc tv المعلق عبدالله الحربي للتعليق على مواجهة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027.

متى موعد مباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟

موعد مباراة ريال مدريد وفيورنتينا الودية التحضرية لموسم 2026-2027، هو السبت 1 أغسطس 2026، على ملعب ورثرسي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية، الثامنة (20:00) بتوقيت الإمارات.

المباراةريال مدريد - فيورنتينا
الموعدالسبت 1 أغسطس 2026
التوقيت19:00 السعودية، 20:00 الإمارات
القنوات الناقلةstc tv sports
 المعلقعبدالله الحربي
الملعبورثرسي
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